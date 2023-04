Genova – Ancora automobilisti e trasportatori in coda anche prima dell’alba, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce a causa dei lavori in corso tra Masone e l’allacciamento con l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a Voltri.

Il sito di Autostrade per l’Italia segnala 1 km di coda.

notizia in aggiornamento