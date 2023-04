Genova – Non ce l’ha fatta la prima rondine ferita recuperata dai volontari dell’Enpa di Genova e ricoverata presso il Cras. L’animale, tra i primi a giungere nella nostra regione durante la loro migrazione annuale, aveva subito un brutto trauma da impatto ed aveva un’ala fratturata.

I veterinari del Cras hanno fatto di tutto per salvarla ma, forse per il grande sforzo del viaggio o per la gravità delle ferite, la rondine è morta quasi subito.

“Impossibile non restare incantati dalla bellezza delle rondini – scrive Enpa Genova sulla sua pagina Facebook – questi uccellini incarnano, forse più di ogni altro migratore, la primavera.

E come ogni anno, la prima rondine ricoverata al CRAS ci fa capire che la bella stagione è davvero alle porte. Purtroppo, però, anche tanta tristezza: l’esemplare nella foto, a causa di un brutto trauma da impatto, aveva un’ala fratturata ed è quasi subuito deceduta a causa di gravi lesioni interne.

Speriamo con tutto il cuore che le prossime siano più fortunate, consapevoli che il nostro mestiere porta gioie e dolori”.

