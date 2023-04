Genova – Ancora asfalto viscido per la presenza di olio sulla strada. A lanciare l’allarme, a più riprese nel pomeriggio, la polizia locale.

Intorno alle 14 è stata segnalata la presenza di asfalto reso viscido da una sostanza oleosa dispersa tra piazza Giusti e via Giacometti a San Fruttuoso.

Alle 17 nuova segnalazione in via Timavo, nel quartiere di Borgoratti.

Le segnalazioni vengono inviate per allertare del pericolo automobilisti ma soprattutto chi guida mezzi a due ruote.

Le segnalazioni si moltiplicano in questo periodo e ci si domanda come mai sia in aumento il fenomeno.