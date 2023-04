Genova – Vernice grigia sui murales realizzati sul lungomare dei giardini di Quinto per ricordare la tragica scomparsa di Gianluca Vialli. E’ mistero sui responsabili del “ritocco” che ha coperto i colori della Sampdoria tracciati dai fan del campione blucerchiato scomparso recentemente.

L’intervento è stato eseguito con una vernice grigia passata in modo professionale e non “di fretta” come farebbe qualcuno che ha paura di essere sorpreso.

Difficile, però, che la copertura dei murales sia stata eseguita da operai demandati da enti locali visto che risulterebbe che l’operazione è stata eseguita di notte e in un periodo di festività. Inoltre la città è imbrattata dai colori delle due squadre cittadine e non risulta altrettanta solerzia in luoghi che non hanno alcuni significato “sentimentale” per le tifoserie.