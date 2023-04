Chiavari – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Andreina Levaggi, 58 anni, residente a Chiavari, trovata morta ieri su un ponticello in pietra che conduce nel paesino di Nascio, in Val Graveglia.

La donna è stata trovata ormai priva di vita da alcuni escursionisti che hanno subito chiamato i soccorsi ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Il luogo è molto frequentato da escursionisti e fotografi per la bellezza degli scenari e si pensa che la donna possa essere stata colpita da un improvviso malore.

Una ferita alla testa, forse provocata dalla caduta a terra, impone però degli accertamenti medico legali per chiarire le cause del decesso ed escludere possibili altre ipotesi.

(Foto di Archivio)