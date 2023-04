Genova – Lutto nel mondo del foto-giornalismo per la morte di Giorgio Bergami, per 60 anni illustre narratore per immagini della Liguria e delle sue storie.

A unirsi al cordoglio anche il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti che ha espresso pofondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bergami, illustre fotografo insignito anche del premio “Ligure Illustre 2019” promosso dalla Associazione Liguri nel Mondo per i suoi 60 anni di arte fotografica e cinematografia attraverso la quale aveva immortalato le figure più significative e singolari durante la trasformazione della città di Genova.

Con i suoi scatti, Bergami ha raccontato in ogni aspetto i profondi cambiamenti della società italiana a partire dagli anni Sessanta.