Savona – E’ entrato in un negozio di abbigliamento ed ha rubato alcuni capi ma, scoperto, ha cercato di fuggire proprio mentre sul posto arrivavano i poliziotti richiamati dal personale di sorveglianza.

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dopo un veloce inseguimento che si è concluso con il tentativo disperato di sottrarsi al fermo aggredendo i poliziotti intervenuti.

Il ragazzo ha cercato di colpire gli agenti nel tentativo di riuscire a scappare ma è stato bloccato e immobilizzato.

Nelle sue tasche è stato trovato anche un coltello e anche per questo il ragazzo è stato denunciato, oltre che per furto e resistenza al pubblico ufficiale, anche per porto di oggetto atto ad offendere.