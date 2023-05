Genova – E’ stato accerchiato sul bus che da Sestri Ponente porta in centro e colpito con una testata per poi essere rapinato. Brutta avventura, ieri sera, intorno alle 22,30, per un cittadino bengalese che viaggiava in autobus con un amico.

Il giovane ha estratto lo smartphone nuovo per fare una chiamata e subito dopo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che ha iniziato ad attaccare briga e ad infastidirlo. Ad un tratto uno dei malviventi ha colpito con una testata il giovane e ne ha approfittato per strappargli il telefono, derubandolo.

Il gruppetto è poi sceso alla fermata appena raggiunta ma insieme a loro è sceso un amico della vittima che, in collegamento telefonico con le forze dell’ordine, ha permesso alle volanti della polizia di intercettare la banda di rapinatori e a fermare un ragazzo di appena 18 anni, presunto autore dell’aggressione violenta.

Nuove polemiche per il ripetersi di episodi violenti sui mezzi di AMT che avvengono nonostante la presenza di telecamere di sicurezza e con il timore crescente dei conducenti di essere coinvolti in episodi di violenza.

Da tempo si chiede che le linee “a rischio” della città vengano dotate di personale viaggiante “addetto alla sicurezza” e pronto ad intervenire se la situazione lo richiede o anche solo per far sentire più sicuri passeggeri e conducente.