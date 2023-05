Genova – Ancora emergenza cinghiali per strada ed ancora messaggi di allerta della polizia locale per informare automobilisti e motociclisti sui possibili pericoli.

Intorno all’1,30 della scorsa notte, infatti, una famigliola di cinghiali è stata avvistata mentre passeggiava tranquillamente in via Turr nella zona di Quarto e molto vicino a corso Europa.

Cinghiali anche in via Cambiaso, nel quartiere di San Fruttuoso dove mamma e cuccioli camminavano per strada alla ricerca di rifiuti abbandonati accanto ai bidoni.

La polizia locale è stata costretta a seguire e controllare gli animali e a segnalare la presenza di rifiuti per strada ai servizi per la raccolta e la pulizia.