Genova – Il Genoa batte l’Ascoli al Ferraris e con il pareggio del Bari a Modena viene promosso in serie A.

Tifoseria rossoblu in festa dopo la promozione avvenuta con una fortunata combinazione di risultati sportivi.

Già prima della partita i tifosi avevano bloccato corso De Stefanis, a Marassi con un corteo di bandiere e petardi ma ora, a vittoria ottenuta e promozione conquistata, esplode la vera festa.

Appuntamento, come da tradizione, in piazza De Ferrari, cuore della città.