Genova – Lo hanno ritrovato, infreddolito e ancora stordito da una abbondante bevuta, su una panchina del capolinea dell’autobus 13 a Prato, in ValBisagno. Fortunatamente a lieto fine la scomparsa, denunciata ieri sera a Trino Vercellese, in Piemonte di un 60enne di cui si erano perse le tracce.

L’uomo, in cura per una dipendenza da alcolici, è purtroppo ricaduto nell’abuso di alcol e vergognandosi di quanto avvenuto avrebbe deciso di “nascondersi”.

Giunto alla stazione del paese dove vive in una comunità di recupero, l’uomo è salito sul primo treno che per combinazione arrivava a Genova. Una volta sceso alla stazione di Brignole ed ancora in preda ai fumi dell’alcol, l’uomo è salito su un autobus che lo ha portat a Prato dove si è addormentato su una panchina.

Alcuni passanti lo hanno notato ed hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno subito scoperto che l’uomo risultava scomparso.

In breve è stata avvisata la famiglia che lo stava cercando e già oggi verrà accompagnato nella comunità dove riprenderà il difficile percorso per disintossicarsi. Un cammino pieno di insidie visto che la dipendenza da alcol non è diversa da quella da stupefacenti ma gli alcolici sono in vendita in ogni supermercato o nei bar e nei locali.

Ancora più difficile, quindi, sfuggire alla ricaduta.