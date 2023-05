Ventimiglia (Imperia) – Tragico incidente, ieri sera, sul cavalcavia della strada statale 20, a Roverino. Due persone sono decedute nel terribile impatto tra due vetture.

Nelle auto viaggiavano in totale 4 persone e nell’incidente ha perso la vita un uomo di circa 40 anni e una pensionata di 70 anni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle lamiere affidando i feriti alle cure del personale del 118.

Sfortunatamente non c’era già più nulla da fare per le persone decedute nell’impatto violentissimo.

Nello stesso punto, nell’ottobre del 2022 era deceduto un uomo nell’impatto frontale con un’altro veicolo.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.