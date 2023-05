Genova – Grave incidente, questa sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è caduto in galleria.

Subito il traffico si è fermato provocando pesanti disagi sull’autostrada in direzione Genova.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la polizia stradale che ha chiuso il tratto di autostrada per consentire le operazioni di soccorso.

Si segnalano code e rallentamenti sin dal casello di Recco in direzione Genova

Agli utenti in viaggio verso Genova si consiglia di uscire alla stazione di Recco e proseguire fino a Genova lungo la viabilità ordinaria.

Anche la statale Aurelia, però, è al momento congestionata.