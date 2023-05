Albenga (Savona) – Sarò l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna di 67 anni trovata morta in casa, ieri pomeriggio, in un appartamento di viale Che Guevara.

All’arrivo dell’ambulanza e dei vigili del fuoco sul posto, ieri pomeriggio, la donna era già morta e non c’e stato nulla da fare per salvarla.

Ipotesi al vaglio quella di un improvviso malore ma non viene esclusa al momento alcuna pista investigativa.