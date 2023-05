La Spezia – Ferito al petto da una coltellata dal fidanzato della figlia. Brutta avventura fortunatamente senza gravi conseguenze per un pensionato residente nella zona di Pegazzano. L’uomo, durante una discussione violenta con il fidanzato della figlia, un 27enne con precedenti, è stato percosso e colpito da una coltellata di striscio allo sterno.

La lite era degenerata dopo l’ennesima discussione tra i due riguardi la relazione con la figlia del ferito: relazione osteggiata con decisione dal padre della ragazza.

La lite è avvenuta intorno alle 16 e alle prime grida i vicini di casa hanno correttamente chiamato la polizia che è rapidamente intervenuta.

All’arrivo della volante gli agenti hanno visto l’anziano a terra sanguinate e il 27enne che inveiva.

Soccorso l’uomo e chiamata l’ambulanza, gli agenti hanno fermato il ragazzo che ha mostrato il luogo dove aveva gettato il coltello.

Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate e potrebbe essere arrestato.

L’uomo ferito ha riportato fortunatamente solo una ferita superficiale e potrà tornare presto a casa dalla figlia che è rimasta sotto shock per la violenta lite cui ha assistito.