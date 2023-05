Genova – E’ stato arrestato il giovane di 31 anni accusato di aver picchiato e costretto ad una violenza sessuale una 25enne conosciuta in discoteca la sera della Festa della Donna, lo scorso 8 marzo.

La vittima aveva denunciato di essere stata avvicinata nel locale dall’uomo, un operaio genovese, e di aver ballato con lui nel locale sino a quando, dovendo rientrare a casa, l’uomo si è offerto di accompagnarla a casa in auto.

Appena partiti, però, l’uomo avrebbe diretto l’auto sulle alture della città dove avrebbe tentato un approccio sessuale con la ragazza.

Al rifiuto di questa, però, l’uomo si è infuriato e dopo averla picchiata e averle sbattuto la testa contro un muro, provocandole la frattura dell’orbita, la avrebbe violentata.

La ragazza è rimasta ricoverata in ospedale riuscendo a denunciare le violenza fornendo elementi utili alle indagini che hanno condotto al fermo dell’uomo per violenza sessuale e percosse.