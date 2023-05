Genova – E’ di quattro il bilancio dei minorenni fermati ieri dalla polizia locale tra le vie del centro storico e il centro commerciale della Fiumara a Sampierdarena.

I primi due sono stati trovati in possesso di un’alta quantità di sostanze stupefacenti, non riconducibile soltanto ad un uso personale, mentre si trovavano in via San Luca e sono stati denunciati per spaccio.

Gli altri due, invece, sono stati fermati e successivamente denunciati per un tentato furto nei pressi del centro commerciale.