Genova – Quindici minuti di temporale e a Marassi la scalinata di via della Zebra si trasforma in una cascata. Le proteste arrivano dai residenti della strada pedonale che sono rimasti “intrappolati” nelle loro case per tutta la durata dell’acquazzone poiché la scalinata che da corso Sardegna sale in collina si è trasformata in una cascata di acqua.

Una scena che si ripete ad ogni acquazzone un pò più forte ma che nella giornata di oggi ha toccato un livello “record” con la cascata che ha semi allagato anche il tratto terminale della strada.