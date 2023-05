Genova – Grave incidente questa notte in via 5 maggio, a Quarto. Intorno alla mezzanotte una vettura ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare e il motociclista è rimasto intrappolato tra il suo mezzo a due ruote e il veicolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto la persona da sotto il veicolo e la hanno affidata alle cure del personale del 118 giunto con la Croce Verde.

Fortunatamente sembra che il motociclista non abbia riportato ferite importanti ma è stato trasferito all’ospedale San Martino per accertamenti e per esami medici per verificare il suo stato di salute.

La polizia locale ha avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.