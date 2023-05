Varese Ligure (La Spezia) – Lo hanno trovato a terra, privo di sensi, con accanto la sua bicicletta ed hanno subito chiamato i soccorsi e quando si è ripreso ha raccontato di non ricordare nulla di quanto successo. Accertamenti in corso, all’ospedale San Martino di Genova per il ciclista soccorso sulla provinciale 566 della Val di Vara, nel territorio del comune di Varese Ligure.

L’uomo, sui 50 anni, è stato trovato a terra con i segni di una caduta o di un incidente ma una volta ripreso non ha saputo spiegare cosa gli era accaduto e così i medici del 118 hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco per un rapido trasferimento al pronto soccorso per le cure del caso.

Una volta giunto in ospedale in codice rosso, l’uomo è stato sottoposto a delicati esami diagnostici per accertare se fosse vittima di un malore o di un incidente stradale.

Nelle prossime ore verrà ascoltato dalle forze dell’ordine che seguono il caso per carcaree di capire se sia stato vittima di un impatto con un veicolo che non si sarebbe fermato a prestare soccorso.