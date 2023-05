Genova – Partirà questo pomeriggio alle 18 il primo webinar (il secondo il 31 maggio) organizzato da Regione Liguria per i genitori e per i maturandi.

Due webinar gratuiti di orientamento, organizzati da #Progettiamocilfuturo e Orientamenti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Si tratta degli ultimi due eventi in programma prima del termine delle lezioni: in questo anno scolastico sono stati 19 gli appuntamenti, tra webinar e incontri in presenza, con oltre 8.500 partecipanti. Tra le tematiche trattate, l’adolescenza, l’uso di internet, l’alimentazione, oltre ovviamente alla scelta del percorso scolastico e formativo.

“Con questi due webinar si conclude il ciclo di appuntamenti che anche quest’anno ha supportato i genitori nel loro compito – dichiara l’assessore regionale alla Formazione – Abbiamo, tra l’altro, creato importanti occasioni di dialogo e confronto con esperti e professionisti non solo su tematiche legate all’orientamento scolastico, ma anche al supporto alla genitorialità. La risposta non si è fatta attendere: oltre 8.500 genitori hanno preso parte alle iniziative, manifestando interesse ai temi proposti e apprezzando l’occasione di incontrarsi con specialisti per finalità comuni a tutto il nucleo famigliare. Il nostro impegno – conclude l’assessore – continua anche nel periodo estivo con Orientamenti Summer che è pronto ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie con workshop e laboratori diffusi in tutta la Regione”.

“I webinar di #Progettiamociilfuturo sono una preziosa occasione di dialogo per accompagnare studenti e studentesse, nonché le rispettive famiglie, alla migliore scelta per il proprio percorso. L’orientamento è tra le prioritarie linee strategiche di investimento anche del ministero dell’Istruzione e del Merito, con un significativo stanziamento di risorse Pnrr, per incoraggiare simili progettualità in tutte le nostre scuole”, ha affermato Antimo Ponticiello, direttore generale USR Liguria.

In particolare, il 29 maggio dalle ore 18 alle ore 19:30 si svolgerà un webinar dal titolo “Maturità no panic”, dedicato a genitori e maturandi. L’appuntamento sarà incentrato sulle modalità dell’Esame di Stato 2023, il relativo meccanismo di crediti e punteggi, con un particolare focus sull’utilità del curriculum dello studente per il futuro universitario e professionale e sulla presentazione di alcune tecniche di gestione dell’ansia e impostazione comunicativa positiva. Fra i relatori il professor Roberto Peccenini, coordinatore Dirigenti Tecnici USR Liguria, e la dottoressa Guendalina Grossi, psicologa.

Il secondo webinar, in programma mercoledì 31 maggio sempre dalle 18 alle 19.30, tratterà le “Competenze umane e lavori del futuro: un approccio integrato per promuovere l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con un’attenzione alla dimensione del mercato del lavoro”. L’incontro è realizzato in collaborazione con Save the Children ed è dedicato ai genitori degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado/IeFP e ai docenti: verranno analizzate le competenze chiave richieste dal mondo del lavoro e dai lavori del futuro, con una guida pratica e suggerimenti per sviluppare e valorizzare le abilità personali, la creatività, la flessibilità, il pensiero critico. Durante il webinar Save the Children presenterà i risultati di un’analisi sull’accesso dei giovani al mercato del lavoro in Liguria. Le relatrici saranno Patrizia Bertuccelli e Valeria Pivetta, rispettivamente Senior Project e Project Coordinator Global Grant 8, Innovazione sociale – Save the Children Italia Onlus.

I webinar, completamente gratuiti, si svolgeranno tramite la piattaforma GoToWebinar. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://progettiamocilfuturo.it/famiglie e collegarsi il giorno dell’incontro.