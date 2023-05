Genova – Ennesimo incidente sul lavoro nel capoluogo ligure dove sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio di 30 anni che sembra sia precipitato da una impalcatura in un cantiere di Bolzaneto.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10 e l’uomo è caduto da un’altezza di alcuni metri finendo rovinosamente a terra.

Soccorso dai compagni di lavoro, l’operaio è stato poi stabilizzato dal persona dell’automedica Golf3 e trasferito in codice rosso in ospedale.

Qui i medici hanno accertato diverse lesioni al torace ed alle braccia

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e degli ispettori del Lavoro che verificheranno se sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.