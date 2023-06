Genova – Botta e risposta tra Angela Cavagna e Sabrina Salerno sull’eterna disputa sulle curve naturali o frutto di interventi medici.

Dopo la pubblicazione del referto medico della visita effettuata da Sabrina Salerno presso un medico chirurgo plastico che smentisce qualunque segno di interventi di chirurgia plastica, arriva la risposta dell’altra showgirl genovese nota per l’abbondanza delle sue forme giunoniche: Angela Cavagna.

“Trova le differenze – scrive Angela Cavagna, senza citare direttamente la rivale, a corredo di una foto in bianco e nero che la riprende in tutta la sua bellezza – Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto”.

Angela Cavagna risponde così a Sabrina Salerno nell’ormai eterna disputa su forme e gossip su presunti “ritocchini”.

“Per concludere – scrive ancora Cavagna – grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare… Baci baci baci dalla vostra Angela”