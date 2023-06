Genova – Torna la bella stagione e anche i cinghiali scelgono la spiaggia per le serate “in compagnia” degli umani. Come già avveniva la scorsa estate, anche quest’anno i cinghiali hanno ripreso ad affollare la spiaggia di Sturla disturbando le persone che stavano facendo aperitivo o mangiando una pizza in riva al mare.

I cinghiali, tutti di buona stazza, sono scesi lungo il greto del torrente Sturla e alla foce hanno preso la via della spiaggia, forse attirati dalle pietanze consumate al tramonto.

In breve la spiaggia si è riempita di una famigliola di ungulati che hanno passeggiato come se nulla fosse tra le persone, tentando di rubare i cartoni della pizza.

La scena non è passata inosservata e la consigliera municipale Serena Finocchio che ha immortalato i cinghiali e postato le immagini sui social chiedendosi perché non si interviene.

“Si parla di Genova Meravigliosa – scrive Serena Finocchio – e si punta sul turismo. Mi chiedo se a oggi questo rimane uno slogan o si pensi davvero di passere ai fatti. Genova tutta è invasa dai cinghiali, vivono negli alvei dei torrenti e ormai in tutte le stagioni li troviamo in spiaggia. Questa situazione di disagio e degrado deve finire. Le famiglie, i ragazzi, gli anziani devono essere liberi di usufruire delle spiagge senza essere attaccati, cosa già successa proprio a Sturla e Vernazzola l’anno scorso. A oggi non si sono ancora presi provvedimenti in merito. La spiaggia pubblica è un diritto che la Regione Liguria deve garantire offendo un posto pulito e sicuro ai propri cittadini”.

Sempre sulla spiaggia di Sturla, nel pomeriggio, erano intervenuti i vigili urbani per un’automobilista che ha pensato di posteggiare sull’arenile restando poi bloccato.

Per lui carro attrezzi e multa da pagare.