Genova – Ennesima caduta, nella zona di corso Italia, per un giovane nel post Movida. Intorno alle 2,30 il giovane di 20 anni è caduto da una ringhiera in lungomare Lombardo ed è precipitato per alcuni metri battendo la testa a terra.

Subito soccorso dagli amici e poi dall’ambulanza del 118, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove è stato riscontrato un grave trauma cranico che ha fatto scattare il ricovero in codice rosso, il più grave.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che si registra nella zona. Solo qualche giorno prima, una turista irlandese di 22 anni era precipitata poco lontano finendo in ospedale in gravi condizioni per scattarsi un selfie.

Molti residenti della zona, però, segnalano che la zona dove si registrano con sempre più frequenza questi incidenti è spesso frequentata dal “popolo della notte” composto da giovani spesso in condizioni alterate da alcol e altro e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

La presenza nella zona di diversi locali aumenterebbe la frequentazione di persone, spesso anche molto giovani, che esagerano con le bevute e che poi compiono gesti irresponsabili.

“La Movida è molto controllata nel centro storico – spiegano i residenti – ma qui succede di tutto senza nessuna sorveglianza”