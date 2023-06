Campo Ligure (Genova) – E’ di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, nelle vicinanze dell’uscita di Campo Ligure.

Per cause da accertare diversi veicoli si sono tamponati restando incastrati tra loro.

Sul posto si sono subito create lunghe code e sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuocl le ambulanze del 118 e delle forze dell’ordine e i feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale.

Al momento in zona si segnalano ancora disagi al traffico e code.