Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni della bambina di appena 6 anni travolta questo pomeriggio da uno scooter mentre attraversava la strada, in via Canevari.

La piccola è stata sbalzata a terra e ha battuto violentemente la testa a terra.

Caduto anche il ragazzino minorenne che guidava lo scooter e il suo passeggero, un altro minorenne.

Subito soccorsa da passanti la piccola è stata poi trasferita d’urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini per un trauma cranico.

I due ragazzini sullo scooter sono stati invece portati al Galliera in codice verde. Per loro un brutto spavento e ferite non gravi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto mentre attraversa la strada.