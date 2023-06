Genova – Ha rischiato di non partire per ritardi negli accordi tra Comune e gestori ma anche quest’anno torna la Spiaggia dei Bambini sul lungomare di Voltri.

Oggi 6 giugno le prove generali. Sono stati ospitati 60 bambini e bambine della scuola d’infanzia dell’IC Mongrando di Biella, in gita alla città dei bambini e in spiaggia nel pomeriggio.

“Avvio con ombrelloni – spiegano i gestori dell’Arciragazzi Prometeo – perché per legge possiamo mettere i gazebo solo fra 10 giorni. Ma abbiamo iniziato. Bambini e bambine felici; insegnanti felici, presidio e servizio assicurato dalle ragazze del progetto Giovani Protagonisti. Piedi pucciati, prime creme e secchielli e palette. Per questo esiste la spiaggia dei bambini”.