Ancora condizioni di variabilità sulla Liguria con rischio di occasionali rovesci o brevi temporali più probabili nei settori interni. Leggero peggioramento previsto per il fine settimana, con instabilità in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 9 giugno 2023

Sino alla mattinata passaggio di velature o nubi alte più compatte a ponente, senza precipitazioni.

Nel pomeriggio possibilità di qualche temporale sulle Alpi Liguri, con le incudini sgocciolanti che potrebbe giungere fino al medio ponente in serata. Sul resto della regione cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per nuvolosità medio-alta, senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo nei valori massimi, minime stazionarie.

Costa: min +15/18°C, max +21/24°C

Interno: min: +10/14°C , max 19/25°C