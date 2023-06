Genova – Non ce l’ha fatta Claudia Amoroso, la donna di 64 anni travolta da un’auto in via Buozzi, a DiNegro, mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta. I medici che hanno tentato il possibile per salvarle la vita sono stati costretti a dichiararne la morte cerebrale e i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi che salveranno molte vite.

Si conclude in tragedia il grave incidente stradale avvenuto lo scorso 6 giugno, il settimo mortale da inizio d’anno a Genova.

La donna viaggiava su una bicicletta quando è stata centrata da una vettura condotta da un uomo di 48 anni che ora si trova indagata per omicidio stradale.

Nell’impatto la donna ha subito lesioni gravissime ed era stata trasportata in codice rosso in ospedale dove i medici hanno cercato di salvarle la vita.

Oggi il tragico epilogo anche se gli organi della donna salveranno diverse vite.