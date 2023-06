Lerici (La Spezia) – E’ andato a prendere il sole nudo, sulla scogliera vicino al Castello di San Terenzo e quando ha iniziato a compiere atti osceni le persone presenti hanno chiamato i carabinieri che si sono precipitati sul posto.

Se il nudismo è vietato al di fuori delle zone autorizzate e comunque al riparo da occhi indiscreti, gli atti osceni sono senza dubbio un reato e come tale va punito, specie se tra il pubblico ci sono minori e così i carabinieri, dopo aver invitato l’uomo di circa 35 anni a rivestirsi, gli hanno chiesto di seguirli in caserma.

L’uomo, invece di capire la situazione ha iniziato a gridare e a insultare i militari che alla fine sono stati costretti ad inseguirlo sulla scogliera per poi arrestarlo per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale.

Processato per direttissima, all’uomo è stato vietato di tornare nella provincia di La Spezia per alcuni anni.