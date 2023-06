Mignanego (Genova) – Ha litigato con un ciclista per futili motivi di viabilità e quando questo si è fermato per un chiarimento, ha preso un grosso bastone dal bagagliaio e gli ha distrutto la bici a bastonate.

I Carabinieri della Stazione di Campomorone (GE) hanno denunciato in stato di libertà un italiano 67enne per violenza privata, minacce gravi, danneggiamento e porto di armi od

oggetti atti ad offendere.

L’uomo aveva litigato con un ciclista per questioni di viabilità e annebbiato dalla rabbia aha distrutto la bici del rivale a bastonate.

Dopo la sfuriata era fuggito in auto ma alcuni testimoni avevano preso il numero di targa cosentendo al ciclista di denunciare il fatto con elementi utili a rintracciare il colpevole.