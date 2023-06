Ventimiglia (Imperia) – Stavano percorrendo una strada militare di grande pericolosità e già teatro di altri incidenti mortali i militari coinvolti questa mattina nel grave incidente sulle alture di Latte, sopra Ventimiglia, al confine con la Francia. Il mezzo fuoristrada sul quale viaggiavano due funzionari dell’Istituto Idrografico della Marina e due militari della Guardia di Finanza è precipitato in un dirupo causando la morte di due degli occupanti e il ferimento degli altri due, uno dei quali in condizioni gravissime.

I quattro stavano salendo sul monte Grammondo per rilievi cartografici necessari a ridisegnare la rete di cippi di confine, anche a seguito di vertenze con la vicina Francia.

Mentre il mezzo percorreva la strada qualcosa è andato storto ed è precipitato in un burrone causando la morte di due degli occupanti.

Appena saputo dell’incidente sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e l’elicottero Grifo del 118 ma per due persone era già troppo tardi.

Altre due persone sono state trasferite d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso, il più grave e le sue condizioni sono davvero precarie.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e sta suscitando molte polemiche poichè più volte i residenti della zona hanno chiesto la chiusura al passaggio dei mezzi fuoristrada poiché alcuni tratti della strada sono molto mal ridotti e la manutenzione necessaria sembra non venga fatta da anni.

Resta da capire come mai i militari abbiano percorso la strada con il mezzo invece di salire in quota, per i rilievi, con altri mezzi, anche aerei o magari a piedi.