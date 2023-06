Genova – Due Tir fermi per avaria sull’autostrada A12 Genova – Livorno provocano disagi e code sul tratto tra Genova Est e Genova Nervi.

Il primo mezzo pesante si è fermato all’altezza dell’uscita per il casello di Genova Est mentre il secondo poco prima dell’uscita di Genova Nervi, in direzione levante.

In entrambe i casi sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale ma si sono formate code e rallentamenti che hanno causato disagi.