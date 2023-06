Primi superi del 2023 per il quantitativo di ozono presente nell’aria della Liguria. Si sono verificati sabato e domenica i primi superamenti della soglia di informazione oraria di Ozono, fissata a 180 µg/m³.

Nello specifico è successo sabato 24 giugno, fra le 17 e le 18, a Genova Quarto dove sono sono stati misurati 184 µg/m³, mentre domenica 25 fra le 11 e le 12 a Quiliano (SV) sono stati rilevati 181 µg/m³.

Si tratta della prima volta per la nostra regione nel 2023.

L’Ozono è uno degli inquinanti normati dal DLGS 155/2010, riferimento vigente della qualità dell’aria in Italia. A differenza degli altri, però, l’Ozono è un “secondario puro”: non esiste cioè una sorgente di Ozono, ma questo gas (tanto prezioso a livello troposferico nel bloccare la radiazione ultravioletta, quanto irritante per uomini, animali e piante a livello troposferico) si forma direttamente nell’aria che respiriamo dall’interazione di altre sostanze, cosiddette “precursori”, opportunamente combinate dall’azione della radiazione solare che favorisce le reazioni fotochimiche indispensabili alla formazione dell’Ozono.

Proprio le condizioni meteo sono state – e saranno, nel prosieguo della bella stagione – determinanti per i valori di Ozono misurati al suolo: l’umidità elevata e le polveri sahariana presenti fino a venerdì 23 hanno rappresentato un filtro ai raggi del sole, che non sono riusciti a combinare efficacemente i precursori (tipicamente, Ossidi di azoto e composti organici volatili).

Da sabato, invece, il crollo di umidità e polveri, combinato con l’elevato irraggiamento solare e altre condizioni meteo idonee come la scarsa ventilazione, ha favorito l’aumento delle concentrazioni di Ozono, che talvolta si manifestano a decine di chilometri di distanza dalle sorgenti dei precursori, spesso in zone rurali o nelle aree verdi.

I valori in Liguria possono essere consultati in tempo reale sul sito di Agenzia (tutti gli orari espressi in ora solare) o sul bollettino che Arpal emana quotidianamente, validando i dati misurati il giorno prima.