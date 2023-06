Prosegue il periodo di instabilità specie nelle zone interne e sui rilievi alpini e appenninici della Liguria con annuvolamenti che possono essere accompagnati da isolati piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni Arpal per le prossime ore:

Martedì 27 giugno

Ancora condizioni di instabilità in particolare sui rilievi alpini e appenninici.

Possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata.

Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo nei centri urbani e nelle valli meno ventilate.

Mercoledì 28 giugno

Condizioni di tempo ancora instabile dalla mattina con possibili rovesci o temporali di intensità moderata.

Fenomeni più probabili su rilievi e zone interne ma non si escludono sconfinamenti costieri in particolare nelle ore pomeridiane.

Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo nei centri urbani e nelle valli meno ventilate.