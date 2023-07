Chiavari – Pensavano di poter impennare per strada, davanti agli agenti di polizia, senza subire conseguenze i ragazzi che nella notte del 22 giugno 2023, hanno “sfidato” le forze dell’ordine con una serie di impennate su moto da cross e sfrecciando a fianco alla volante della polizia stradale.

Nel breve inseguimento le caratteristiche delle moto hanno permesso ai ragazzi di fuggire senza essere presi ma non hanno tenuto conto della tecnologia e delle numerose telecamere che inquadrano le strade della cittadina rivierasca e ora dovranno rispondere della loro arroganza.

Al fine di contestare l’infrazione e identificare il conducente, la Polstrada, anche grazie all’ausilio della Polizia Locale, è entrata in possesso dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza presente nei comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Dalle immagini e dai filmati analizzati, è emerso che – nella stessa sera e nelle località rivierasche del levante ligure – , i conducenti del gruppo hanno commesso ulteriori infrazioni al Codice della Strada tra cui: guida con veicolo senza targa di immatricolazione (cui è seguito il fermo del veicolo 3 mesi); guida con ruota anteriore alzata; circolazione contromano; inosservanza dei segnali di divieto nei centri abitati; superamento della striscia longitudinale continua di mezzeria; circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali; guida di veicolo senza i prescritti dispositivi di equipaggiamento.

Sono state identificate 5 persone, (di cui n. 4 poco più che maggiorenni e uno minorenne) e sono state elevate le sanzioni amministrative previste per tutte le condotte contrarie alla legge.