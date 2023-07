Savona – In preda ai fumi dell’alcol ha causato un incidente ed è fuggito dopo aver minacciato le persone presenti con un cacciavite ma è stato fermato ed arrestato dai carabinieri.

Movimentato episodio sulla strada per Cadibona dove un 32enne, già nei guai per aver picchiato la moglie con uno zoccolo di legno, il giorno prima, ha causato un incidente guidando con un tasso alcolico nel sangue cinque volte superiore a quello consentito, ed è sceso dal veicolo armato di cacciavite ed ha minacciato le persone presenti prima di fuggire.

Sul suo cammino ha però incontrato due carabinieri liberi dal servizio che, vista la scena, non si sono tirati indietro e lo hanno inseguito ed affrontato sino a riuscire a disarmarlo ed arrestarlo.

Dai controlli si è scoperto che proprio il giorno prima, la stessa persona – piuttosto conosciuta alle forze dell’ordine per diversi episodi – aveva colpito più volte la moglie con uno zoccolo di legno procurandole diverse lesioni e ferite e per tale episodio era già stato fermato.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Nella giornata odierna, l’Autorità Giudiziaria di Savona ha convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere del soggetto.