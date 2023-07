Genova – Una prima vittoria per le associazioni ambientaliste, di difesa del patrimonio paesaggistico e dei comitati dei Cittadini nella “battaglia” per impedire il taglio dei pini marittimi che storicamente adorano corso Andrea Podestà.

Su richiesta di tre residenti, infatti, il Tar Liguria ha sospeso il cantiere che doveva provvedere al taglio degli alberi nel silenzio generale-

La sentenza ci sarà il 10 agosto e le associazioni esultano anche perché: considerando ricorsi e controricorsi, male che vada ne parliamo in autunno”.

Circolo nuova ecologia Genova, Italia nostra Genova, comitato Acquasola, comitato via vecchia e residenti attendono anche la risposta alla lettera inviata al vice sindaco Pietro Piciocchi nella quale chiedono la sospensione del progetto di taglio almeno sino a quando la cittadinanza non prenderà una decisione attraverso un processo partecipativo e sino a quando non verrà spiegato con dati ed evidenze quali sarebbero le “criticità” che spingono il Comune ad autorizzare l’abbattimento di alberi che sono in corso Podestà da quando è stato realizzato e che non possono certo essere sostituiti da “alberelli” di dimensione ridotta e che impiegheranno decenni per ripristinare almeno in parte la cornice verde della strada.