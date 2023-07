Genova – Ancora un grave episodio di cronaca nera nel centro storico genovese. Nella notte un 35enne è stato accoltellato per strada dopo una lite per futili motivi.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 3 di notte e l’uomo ha discusso con altre due persone per banalità e, forse a causa di qualche bicchiere di troppo, dalle parole si è presto passati alle vie di fatto ed è poi spuntato un coltello con il quale il 35enne è stato colpito diverse volte al torace.

Fortunatamente le richieste di aiuto hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

L’uomo, ferito in modo grave, è stato trasportato in codice rosso in ospedale mentre i carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire alla persona che ha provocato le ferite potenzialmente mortali.

Due le persone fermate e sospettate di aver partecipato alla violenta lite finita a coltellate.

Nelle prossime ore saranno ascoltate.

Sui sociale divampano le polemiche e comitati e associazioni del Centro Storico minacciano di scendere in piazza per una maxi manifestazione per chiedere più sicurezza ad una Giunta comunale che ha fatto proprio della sicurezza uno dei temi chiave della propria campagna elettorale.

“Se non ci saranno provvedimenti concreti – hanno scritto i comitati al Prefetto ed al Questore – ci sarà una maxi manifestazione di protesta”.