Loano (Savona) – Un giovanissimo volpacchiotto che si aggirava tra la spiaggia e i vicoli del centro. Un turista decisamente insolito quello segnalato questa mattina nella località della riviera ligure del savonese.

Molti turisti e residenti hanno visto il cucciolo aggirarsi affamato e disorientato tra la spiaggia e i caruggi e hanno chiamato le forze dell’ordine che, a loro volta, hanno avvisato l’Enpa.

L’animale ha deciso di rifugiarsi all’interno di un negozio di fiori, forse attratto dal profumo familiare e qui è rimasto in un angolo, sempre più terrorizzato.

I volontari dell’Enpa lo hanno catturato con grande abilità e senza causare danni nel negozio e lo hanno portato in un centro veterinario perché presentava una ferita ad una zampetta.

Qualche giorno di riposo e le cure del veterinario e l’animale sarà pronto per poter tornare nei boschi della zona di Loano da dove, molto probabilmente, è arrivato.