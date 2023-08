Torriglia (Genova) – Grave incidente, questa mattina, il località Buffalora, nel territorio del comune di Torriglia. Ad essere coinvolti un’auto ed una bicicletta su cui viaggiava un ragazzino di 11 anni che ha riportato le conseguenze più gravi.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito soccorso dai passanti, il ragazzino è stato poi stabilizzato dal personale dell’ambulanza invita dal 118 che ha poi predisposto per il trasferimento urgente in ospedale con l’elicottero.

Il ferito è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Gaslini dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.