Genova – Una parodia musicale per dire No alla funivia di Granarolo. A diffonderla sui social il Comitato “con i piedi per terra” che protesta contro il progetto del Comune di realizzare un impianto per trasferire i Turisti dalla zona del Terminal Crociere ai Forti, nella zona di Granarolo.

Il video, realizzato sulle note della canzone “Bellissima” mostra due croceriste che arrivano a Granarolo con la cremagliera che già esiste e che potrebbe tranquillamente essere potenziata e prolungata sino a ottenere lo stesso risultato con un impatto sui quartieri sottostanti ben diverso.