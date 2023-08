Genova – Ancora cinghiali a spasso per strada in città e ancora emergenze per i pericoli di incidenti ad aggressioni.

Le segnalazioni sono arrivate in tarda serata da via Struppa, nell’omonimo quartiere dell’alta Val Bisagno dove una famigliola di cinghiali aveva deciso di farsi una passeggiata serale alla ricerca di qualche bidone della spazzatura ricolmo di possibili spuntini.

Intorno alle 22,20 l’allarme di alcuni passanti che ha fatto scattare l’ormai consueta serie di interventi della polizia locale.

E’ stato inviato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti, per avvisarli del pericolo ed evitare incidenti gravi come quelli già avvenuti e poi è stata inviata una pattuglia per un sopralluogo.

Poco più di un’ora più tardi nuovo allarme in via Gozzano, a Sturla, alle spalle di via Isonzo.

Anche in questo caso una famigliola di cinghiali, mamma e cuccioli, in cerca di cibo, hanno creato qualche problema alle auto di passaggio ed è scattata nuovamente l’allerta.

(Foto di Archivio)