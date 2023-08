Genova – I cinghiali sono tornati sulla spiaggia di Sturla per cercare cibo tra le borse e gli zaini dei bagnanti. Un altro curioso episodio sulla spiaggia più amata dai cinghiali. Gli animali, ancora una volta, sono scesi lungo l’alveo del torrente Sturla sino alla spiaggia e qui, con la sfacciataggine che ormai li contraddistingue, hanno iniziato ad annusare borse e zaini per cercare tracce di cibo lasciato incustodito.

Momenti di comprensibile apprensione per i bagnanti che, improvvisamente, si sono trovati letteralmente circondato da una famigliola di cinghiali, con mamma e cuccioloni ormai cresciutelli e ben in grado di mettere soggezione ai presenti.

Gli animali si sono poi allontanati come era venuti, sparendo nel greto dello Sturla ormai in secca.