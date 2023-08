Ospedaletti (Imperia) – Ancora un soccorso ad un cane vittima di un colpo di calore ed un rinnovato appello ai proprietari di animali perché evitino le ore più calde per passeggiate o, peggio, per portare il proprio cane “a correre” con loro.

Questa volta a farne le spese è stato un bulldog che si è sentito male sulla pista ciclabile tra Ospedaletti e Sanremo. L’animale ha avuto una crisi respiratoria e il padrone ha chiamato i volontari delle Ambulanze Veterinarie Odv che sono subito intervenuti somministrando ossigeno e un liquido idratante per flebo. L’animale, trasportato d’urgenza in clinica veterinaria, si è fortunatamente salvato.

Nel diffondere la notizia, i volontari hanno ricordato che tutti coloro che si avvicinano al mondo del bulldog inglese devono sapere che la razza ha un acerrimo nemico: il caldo. Le morti precoci per il cosiddetto colpo di calore purtroppo non sono rare, per questo un padrone coscienzioso deve informarsi e sapere bene come comportarsi ed affrontare questa eventualità.

Ovviamente la cosa più importante è la prevenzione!

Evitate tutte le situazioni di caldo, evitate che il cane si agiti o solamente si muova troppo quando il respiro comincia a diventare un po’ troppo pesante o quando la dimensione ed il colore della lingua e delle mucose si scostano troppo dal normale.

In estate evitate passeggiate o giochi sfrenati nelle ore più calde del giorno, evitate di lasciare da solo il cane in un luogo aperto senza il vostro controllo (i bulldog adorano crogiolarsi al sole…ma non sanno darsi un limite!), ricordate che anche a sera tardi l’asfalto è molto caldo e rilascia calore.