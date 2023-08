Cogoleto (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato in un garage di via Baglietto. Il denso fumo nero ha risvegliato i residenti che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno verificato che non ci fosse nessuno intrappolato nel garage e poi hanno avviato le procedure per lo spegnimento delle fiamme. La presenza di materiali infiammabili ha complicato le operazioni ma fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate.

Sul posto era presente anche l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine che procederanno ad accertare le cause del rogo.