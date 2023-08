Sestri Levante (Genova) – Restano gravi le condizioni dell’uomo di 31 anni ferito ieri in un brutto incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto ed una moto in via Santa Vittoria.

Per cause ancora da accertare i due veicoli si sono scontrati ed, ad avere la peggio, sono state le due persone a bordo della moto.

L’uomo in sella è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente a terra. Soccorso in gravi condizioni è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del Fuoco Drago.

Per lui i medici hanno stabilito il codice rosso, il più grave.

Ferita in modo meno grave una ragazza che ha riportato una frattura al polso.

Per lei ricovero all’ospedale di Lavagna in codice giallo.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le relative responsabilità