Rossiglione (Genova) – E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova il ragazzo di 16 anni che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sulla strada provinciale 41, nel territorio del comune di Rossiglione.

Per cause ancora da accertare la moto su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata con una vettura e ad avere la peggio è stato il centauro.

Il ragazzo è stato sbalzato a terra dalla sella ed ha riportato alcune fratture ed un brutto trauma cranico che ha convinto i soccorritori della Croce Rossa di Rossiglione ad allertare l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per un trasferimento più veloce in ospedale.

I medici non hanno riscontrato situazioni di particolare pericolo ed hanno attribuito il codice giallo.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.