Temperature ancora in rialzo, specie nei valori minimi e afa opprimente che aumenta il livello del calore percepito. Nuova ondata di caldo record in arrivo per la Liguria e scatta l’allerta per il “bollino rosso” diffuso dal sstema nazionale di previsione per le ondate di calore per la giornata di oggi, martedì 22 e domani, mercoledì 23 agosto.

Previsti picchi oltre i 40 gradi in diverse zone della Liguria ma, a preoccupare, è soprattutto l’innalzamento delle temperature minime che renderanno le giornate ancora più “al limite” facendo quasi scomparire la differenza tra giorno e notte.

Rinnovate e rafforzate le raccomandazioni per anziani, bambini e persone con problemi di salute a non uscire nelle ore più calde della giornata, a bere molta acqua e a consumare pasti leggeri oltre a vestire in modo adeguato alle alte temperature.

Ricordiamo che in Liguria è attivo il numero verde 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 rivolto alle persone fragili o anziane per la consegna di farmaci o spesa a domicilio.